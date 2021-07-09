Россиянин пришел на работу к отцу и сжег его

В Екатеринбурге 31-летний местный житель пришел в Институт физики металлов имени Михеева, где главным энергетиком работал его 57-летний отец, облил его горючей жидкостью и поджег. Об этом сообщает региональное издание E1.RU.

ЧП произошло 7 июля в фойе здания института. Конфликт между родственниками проходил на повышенных тонах. Сын требовал у отца деньги от продажи квартиры. В пылу ссоры молодой мужчина облил родственника горючей жидкостью, поджег зажигалкой и сбежал. Пожилой человек закричал и упал на пол. Его пытался спасти охранник учреждения, сбивая пламя. Тем не менее потерпевший получил серьезные ожоги и скончался в больнице.

Полиция задержала сына погибшего.