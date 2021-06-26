Россиянин поссорился с друзьями и поджег их

Житель Соликамска в Пермском крае облил бензином друзей в гараже и поджег их, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

По данным ведомства, ночью 26 июня компания сидела в гараже на улице Фрунзе. Один из ее участников, 44-летний мужчина, в пьяном состоянии поссорился и подрался с 64-летним знакомым. После этого он сходил домой, взял канистру с бензином и вернулся в гараж. В тот момент в помещении находились семь мужчин и три женщины. Он облил их бензином и поджег.

Пять человек, а также сам поджигатель, получили множественные ожоги, их госпитализировали в больницы Соликамска и соседних Березников. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью». Меру пресечения подозреваемому изберут с учетом тяжелого состояния его здоровья после инцидента, отметили следователи.