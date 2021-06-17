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Пьяный россиянин сжег в печи своего внука

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Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

В селе Бутырское Курганской области пьяный мужчина поместил мертвого полуторагодовалого внука в печь с горящими дровами и сжег. Об этом сообщается на сайте областного суда.

В ведомстве уточнили, что курганец изначально не уследил за ребенком. По данным Ura.ru, он раскачал мальчика на качелях и ушел, а позже услышал его крик. Внук упал и потерял сознание. Чтобы скрыть произошедшее, мужчина поместил его в печь и закрыл задвижку.

«В результате указанных действий ребенок получил не совместимые с жизнью термические ожоги, от которых скончался», — заявили в Курганском областном суде.

Там уточнили, что суд признал мужчину виновным и назначил ему 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее в Башкирии пьяный мужчина поссорился с супругой и начал ее избивать. Женщина позвонила родственникам с просьбой помочь, после чего муж облил его бензином и сжег заживо.

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