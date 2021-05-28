Россиянин загорелся от электрической плиты и умер

Житель Забайкальского края во время ссоры со знакомым облил его спиртом и толкнул на включенную плиту. В результате мужчина умер от ожогов. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

В ведомстве уточнили, что оба участника инцидента были в состоянии алкогольного опьянения. Погибший упал на плиту, потому что не удержал равновесия — обвиняемый толкнул его в грудь.

Пострадавший получил 20 процентов ожогов тела и отказался от госпитализации. Через несколько дней он умер от ожогового шока.

Ранее сообщалось, что житель Москвы решил припугнуть соседа и сжег его заживо. Он облил своего соседа-собутыльника жидкостью для розжига. Тело погибшего нашли на лестничной клетке.