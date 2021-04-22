Россиянин купил пиво в баре, сделал два глотка и чуть не умер

Житель Екатеринбурга попал в больницу после банки пива в местном баре. Об этом сообщает Telegram-канал «Life Shot». Евгений Щупов утверждает, что вышел на улицу, сделал пару глотков и ему сразу стало плохо.

Мужчина уверен, что ему случайно продали муляж вместо пива. При этом неизвестно, что было внутри, но Щупова госпитализировали с ожогом средней тяжести, примерно сутки он пробыл в реанимации под капельницей.

В баре сказали, что продали клиенту обычное пиво. Сотрудники сами вызвали скорую и готовы были оплатить мужчине платную палату, но теперь Щупов требует от них два миллиона рублей.

Ранее жительницу Москвы напоили антисептиком вместо воды в популярной кофейне Cofix. Посетительница сделала небольшой глоток и сразу почувствовала себя плохо. Ее госпитализировали в НИИ Склифосовского, где в результате она провела несколько дней. По информации издания Baza в Telegram-канале, вместо обычной воды россиянке продали растворитель.