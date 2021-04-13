Россиянку напоили химикатами вместо воды в московской кофейне

Жительницу Москвы напоили химикатами вместо воды в одной из известных кофеен. Об этом пишет Life.

Согласно данным портала, в бутылке был антисептик. Посетительница сделала небольшой глоток и сразу почувствовала себя плохо. Ее госпитализировали в НИИ Склифосовского, где в результате она провела несколько дней.

По информации издания Baza в Telegram-канале, вместо обычной воды россиянке продали растворитель. Пока непонятно, как именно он оказался в бутылке. Отмечается, что сестра пострадавшей написала заявление в полицию, в кофейне проведут проверку.

Ранее в Санкт-Петербурге трое мужчин пожарили яичницу на средстве от тараканов и попали в реанимацию. Их госпитализировали с отравлением фосфорорганическими веществами. В результате один из пострадавших скончался, двоим оказали экстренную помощь в реанимации.