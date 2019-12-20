Россиянин сгорел в аварии c двумя бензовозами

В результате столкновения двух бензовозов на трассе «Сибирь» под Кемерово погиб один человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Авария произошла возле деревни Опарино. Одна из машин перевернулась и загорелась. Водитель не смог вовремя покинуть кабину и сгорел.

Движение по дороге перекрыто. Экстренные службы пытаются потушить огонь. Причина столкновения не сообщается.

В июле в ДТП с бензовозом в Свердловской области погибли четыре человека, еще 11 получили травмы. Водитель пустил семерых туристов на верх цистерны, не справился с управлением и съехал на обочину. Машина опрокинулась и загорелась. Согласно результатам анализов, мужчина был пьян. В его крови обнаружено 0,706 промилле алкоголя.

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