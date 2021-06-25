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Пьяный россиянин в свой день рождения облил жену бензином и поджег

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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Житель Жиганского района Якутии в состоянии алкогольного опьянения облил жену бензином в помещении бани и поджег ее. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) по Республике Саха.

Инцидент произошел в марте. В ведомстве уточнили, что мужчина вместе с друзьями и женой праздновал свой день рождения и пил. Из-за ссоры с женщиной россиянин вышел из бани и направился в гараж, хотя сказал всем, что пошел курить. Там он взял канистру с бензином, а затем вернулся в баню, облил жену горючей жидкостью и поджег.

По данным СК, женщина осталась жива благодаря другому мужчине, который вынес ее на улицу и снегом потушил огонь. «Женщине была своевременно оказана медицинская помощь, но она получила термический ожог 40 процентов тела и в настоящее время находится на лечении в городе Якутске», — говорится в сообщении ведомства.

Обвиняемого жителя Якутии заключили под стражу. СК выясняет обстоятельства преступления.

Ранее в Башкирии завели уголовное дело на россиянина, который поссорился с женой, облил ее бензином и сжег заживо. По данным следствия, мужчина в состоянии алкогольного опьянения стал ее избивать. Женщина скончалась в больнице с ожогами 80 процентов тела.

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