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Пьяный россиянин поджег ночной клуб за отказ его впустить

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В приморском городе Артем местный житель пошел в ночной клуб, на входе получил отказ и решил поджечь заведение. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале «Комсомольская правда: KP.RU».

После отказа на входе мужчина вернулся в клуб с битой, но и этим не убедил сотрудников клуба. Затем он вернулся в третий раз, уже после закрытия заведения, вылил на порог канистру бензина, а затем поджег горючее.

Выходки злоумышленника и номер его автомобиля попали в поле камер видеонаблюдения. Теперь поджигателя ищет полиция и хозяин клуба.

Ранее в Соликамске местный житель после ссоры облил бензином друзей в гараже и поджег их. В результате происшествия пострадали семь мужчин и три женщины.

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