Россиянам вынесли приговор за запертых в подвале и заживо сожженных друзей

В Забайкалье суд приговорил к лишению свободы на 10 и 16 лет двоих россиян, которые заперли друзей в подвале и заживо сожгли. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Установлено, что в ночь на 21 марта 2020 года жители города Хилке выпивали вместе с приятелями. В ходе застолья мужчины поссорились — подсудимые избили двоих местных жителей, сбросили их в подвал дома, после чего один из злоумышленников облил помещение бензином и поджег.

Огонь уничтожил дом и все надворные постройки. Помешать пламени перекинуться на соседние участки смогли пожарные.

Суд признал россиян виновным по пунктам «а» и «е» части 2 статьи 105 («Убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом») и части 2 статьи 167 («Уничтожение чужого имущества путем поджога») УК РФ.

Отбывать наказание мужчины будут в колонии строгого режима.