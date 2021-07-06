Россия
 
Последние новости
ФСБ по подозрению в шпионаже задержала в Санкт-Петербурге консула Эстонии
Россияне разочаровались в запрете западных продуктов
Азербайджан сообщил о ранении военнослужащего в результате обстрела
Nintendo представила новую консоль
Вслед за потопом в Крыму началось нашествие комаров
Мужчина посчитал известную актрису своей матерью и разукрасил ее дом
Семин призвал сборную России брать пример с Украины при выборе тренера
Единственная набравшая 400 баллов на ЕГЭ школьница раскрыла свой секрет
Отдыхавший в Турции турист съел бутерброд с сыром на обед и остался парализован
Новости партнеров
Прослушать новость

Россиянин замахнулся на жену и умер

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Новосибирске мужчина замахнулся рукой на свою жену во время ссоры, получил в ответ удар ножом, после чего лег спать и умер. Об этом рассказали в региональном управлении Следственного комитета, сообщает издание City-n.

Инцидент произошел в апреле 2021 года. По данным ведомства, когда 63-летняя женщина резала на кухне мясо, между супругами началась словесная перепалка. Мужчина поднял на нее руку — на это женщина ответила ему ударом ножом в бок.

Супруги находились в состоянии алкогольного опьянения. После произошедшего они подумали, что ранение у мужчины несерьезное и легли спать. Утром россиянка обнаружила мужа мертвым.

По данным следователей, женщина позвала соседку, которая вызвала скорую помощь. Врачи констатировали смерть россиянина. Ведомство уже завершило расследование и направило уголовное дело в прокуратуру. Женщина частично признала свою вину, утверждая, что убила мужа по неосторожности.

Ранее в Якутии пьяный мужчина в свой день рождения облил жену бензином в помещении бани и поджег ее. Выжить женщине удалось благодаря другому россиянину, который вынес ее на улицу и потушил огонь снегом.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Жительница Киселёвска резала мясо, а зарезала мужа
Пьяный россиянин в свой день рождения облил жену бензином и поджег
Муж убил жену из-за пачки замороженных чипсов
Россиянин убил жену после профилактической беседы с полицейскими