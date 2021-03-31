Муж убил жену из-за пачки замороженных чипсов

В английском городе Стокпорт, графство Большой Манчестер, муж убил жену после того, как та случайно разморозила хранившиеся в холодильнике чипсы. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

23 мая прошлого года 49-летний Томас МакКанн (Thomas McCann) поругался с женой Ивонной (Yvonne). Соседка услышала крики супругов и по СМС поинтересовалась у Ивонны, все ли в порядке. Та ответила, что повздорила с Томасом из-за пачки замороженных чипсов.

Тогда же сын МакКаннов позвал родителей на семейную посиделку с шашлыками. Томас заявил о своем желании присоединиться, но Ивонна обиделась на него после ссоры и вышла из комнаты. Тогда он взял ее телефон и ответил сыну: «Хорошо… твой отец — дворняжка, он может гулять сам по себе».

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С 10:40 до 15:42 по местному времени Томас не покидал дом. Следователи полагают, что в этот промежуток он задушил Ивонну, расчленил ее тело и спрятал в мусорных пакетах в местном парке. После этого Томас продолжал отправлять с ее телефона сообщения друзьям и родным, чтобы создать видимость, что женщина жива. Он также написал ей со своего номера и извинился за ссору из-за чипсов.

Затем Томас отправился к сыну на шашлыки, а в 23:00 уехал домой в нетрезвом виде. Позднее он заявил о пропаже Ивонны.

25 мая владельцы собак заметили во время прогулки по парку восемь мусорных пакетов с частями тела убитой. Томаса арестовали по подозрению в убийстве жены. В ходе одного из допросов мужчина признался в содеянном. Он заявил, что напал на Ивонну, поскольку та криками вывела его из себя. Приговор будет вынесен во вторник, 30 марта.

МакКанны прожили в браке 24 года и вместе вырастили трех детей. Несколько лет назад 46-летняя Ивонна узнала об изменах Томаса и вступила в новые отношения. По словам ее взрослой дочери Рейчел Лоусон (Rachel Lawson), Ивонна была хорошей домохозяйкой и любящей матерью. Девушка призналась, что произошедшее не укладывается в ее голове.

Ранее сообщалось, что житель Тайваня убил жену за отказ увеличить грудь. С ноября 2018 года их отношения осложнились, и пара решила пожить некоторое время отдельно. Мужчина потребовал от супруги, чтобы та во второй раз увеличила размер груди, но жена отказалась. Тогда он убил себя и всю семью.