Муж узнал об изменах жены и убил ее, двух детей и себя

В американском городе Мейфилд, штат Кентукки, муж узнал о неверности жены, застрелил всю семью и покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает Daily Mail.

В ночь на воскресенье, 20 декабря, 41-летний Кайл Милликен (Kyle Milliken) написал на своей странице в Facebook о проблемах в браке: «Дети — мое все, а женщины могут приходить и уходить. Если она несчастна, ты не сможешь сделать ее счастливой! Рано или поздно это происходит, но когда ты выбираешь кого-то и многие годы заботишься о нем, а он все равно предает тебя, как ты поступишь? Только один человек знает, что на самом деле произошло».

Милликен также подчеркнул, что безмерно любит своих сыновей и всегда старался обеспечить им лучшее будущее. Свой текст он сопроводил 80 фотографиями детей.

Спустя семь часов после публикации полиция штата выехала по вызову и обнаружила тела Кайла, его 35-летней жены Эшли и их сыновей— 13-летнего Кджая и 8-летнего Кайкона. Погибших отвезли на аутопсию.

Местный священник Чад Лэмб (Chad Lamb) отметил, что Милликены были прилежной и многоуважаемой семьей, и новость об их смерти шокировала его. «Сейчас наша община пребывает в трауре», — говорит церковный служитель.

В прошлом году сообщалось, что в английском городе Хинкли, графство Лестершир, победитель лотереи спустил выигрыш на проституток и машину, после чего напал на жену, убил двух сыновей и покончил с собой. Перед убийством мужчина оставил прощальную записку, в которой признавался супруге и убитым сыновьям в любви и раскаивался в содеянном.