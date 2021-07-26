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В России участники крестного хода избили полицейского за замечание

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Фото: страница «Никольский мужской монастырь с. Старая Ладога» во «ВКонтакте»

В Старой Ладоге Ленинградской области на территории Никольского мужского монастыря участники крестного хода в честь 800-летия князя Александра Невского избили полицейского, который сделал им замечание касательно их алкогольного опьянения. Об этом сообщает портал 47news.

К двум мужчинам и одной женщине подошел сержант полиции, который напомнил о запрете употреблять алкоголь в общественных местах. Замечание вызвало у них агрессию, и они принялись избивать полицейского. Мужчины хватали правоохранителя за руки и одежду, а в этот момент женщина била его палкой от хоругви по спине.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение силы в отношении представителя власти»).

Ранее сообщалось, что российские школьники в селе Верх-Усугли Забайкальского края украли мотоцикл. Спустя три месяца один из них напал на полицейского, после чего поджег его машину. Также эта группа школьников угрожала учителю ножом.

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