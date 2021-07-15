Россиянин ударил в голову чужого ребенка из-за пакета чипсов и попал на видео

В поселке Краснообск Новосибирской области мужчина ударил в голову 10-летнего мальчика. Из-за удара большой силы ребенок упал на асфальт. Инцидент попал на видео, его публикует Telegram-канал Life Shot.

На кадрах видно, как несколько человек, взрослые и дети, стоят во дворе многоквартирного дома. Далее россиянин бьет в голову чужого мальчика, стоящего напротив. Затем ребенок падает на асфальт. По информации канала, конфликт произошел между детьми из-за отобранного пакета с чипсами, а отец разбирался вместо сына.

Как передает издание «Родные берега», мать пострадавшего рассказала, что сын получил сотрясение мозга. Женщина написала заявление в полицию, возбуждено уголовное дело по статье 116 («Побои») УК РФ. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Перми мужчина избил чужого ребенка в лифте жилого дома. В региональном управлении МВД изданию заявили, что мальчик получил ушиб лица. Его родители написали заявление. Личность мужчины, избившего их сына, установлена. Полицейские проводят проверку.