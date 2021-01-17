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Россиянин помог своему сыну избить чужого ребенка

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Новосибирске проводится доследственная проверка по факту избиения малолетнего. Об этом в воскресенье, 17 января, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, проверка началась после появления в местных СМИ информации об избиении ребенка на детской площадке в Кировском районе. В ссору двух мальчиков вмешался отец одного из них. Он сбил с ног соперника своего сына и удерживал мальчика, позволяя своему ребенку избивать его.

После того как следователи установят все обстоятельства случившегося, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

7 декабря сообщалось, что житель Санкт-Петербурга помог сыну избить подростка на детской площадке и сломал ему руку.

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