Россияне избили ребенка за желание попить из шланга и попали на видео

В Воронеже двое взрослых избили 13-летнего ребенка за то, что он хотел попить из шланга, и попали на видео. Кадры появились на странице сообщества «Pro мкр. Шилово Воронеж» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как к подростку возле дома подходит пара россиян. Происходит перепалка, мужчина тянет мальчика за футболку, женщина замахивается и начинается драка, взрослые тащат ребенка, мальчик пытается отбиться. Далее потасовка продолжается в подъезде. Там мужчина держит мальчика, а тот пытается вырваться. Затем в конфликт вмешивается еще один горожанин, который пытается защитить ребенка.

Как сообщает портал «Мое онлайн», конфликт произошел из-за того, что мальчик хотел попить воды из шланга во время полива газона.

Мать мальчика утверждает, что мужчина и женщина, напавшие на ее сына, были пьяны. По ее словам, у ребенка зафиксированы ушибы, сотрясение мозга и многочисленные ссадины. В произошедшем инциденте разбирается полиция.

Ранее сообщалось, что в поселке Сиверский Ленинградской области мужчина жестоко избил 11-летнего мальчика на детской площадке.