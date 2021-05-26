Россиянин жестоко избил 11-летнего мальчика на детской площадке и попал на видео

В поселке Сиверский Ленинградской области мужчина жестоко избил 11-летнего мальчика на детской площадке. Кадры, снятые очевидцами, опубликовал Telegram-канал «ДТП и ЧП Ленинградской области».

На видео снят момент, когда мальчик лежит на земле, а мужчина удерживает его и наносит удары. Стоящая рядом женщина с коляской пытается остановить мужчину, но тот не реагирует. Затем мальчик встает, делает несколько шагов, но мужчина толкает его и наносит еще несколько ударов. Все происходит в дневное время на виду у других детей.

Под записью с видео сообщается, что ребенок с тяжелыми травмами доставлен в больницу.

Как пишет Telegram-канал «78 Новости», мужчину задержала полиция. Он избил мальчика из-за разбросанного мусора.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге российских блогеров избили на детской площадке. Они снимали видео для TikTok в платьях, в колготках и на каблуках.