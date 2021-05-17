Российских блогеров в колготках и на каблуках избили на детской площадке

В Санкт-Петербурге двое мужчин напали на российских блогеров, которые вышли на улицу в колготках и на каблуках. Как сообщает РЕН ТВ, в снятом на месте конфликта видео запечатлена нецензурная ругань и драка.

Компания подростков, отмечавшая день рождения, находилась на детской площадке и была одета в стиле дрэг-квин: парни снимали видео для TikTok в платьях, в колготках и на каблуках. При этом один из блогеров уверял, что ранее рядом с ними проходили люди с детьми, и их не смутил внешний вид компании. Однако поведение молодых людей возмутило двух местных жителей.

Мужчина и его отец подошли к тиктокерам и стали их оскорблять. «Ты чего встал, *** (ушел) отсюда!» — кричал один из нападавших. Он также отмечал, что в таком виде нельзя находиться на улице, где могут быть дети. После продолжительной словесной перепалки мужчины начали избивать блогеров на детской площадке. По данным телеканала, никто из участников инцидента не стал обращаться в полицию.