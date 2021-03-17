Россиянин избил чужого ребенка в лифте и попал на видео

В Перми мужчина избил чужого ребенка в лифте жилого дома. Видео с камер наблюдения публикует «Подъем» в своем Telegram-канале.

На появившихся в сети кадрах видно, как трое мальчиков заходят в лифт и стоят там какое-то время, после чего зачем-то начинают закрывать камеру. Когда лифт останавливается, один из мальчиков подходит к выходу, но ему преграждает дорогу мужчина. Он заталкивает ребенка обратно в лифт, дважды замахивается на мальчика кулаком и бьет. Затем мужчина хватает ребенка за руку, чтобы вывести, и в этот момент запись обрывается.

В региональном управлении МВД изданию заявили, что мальчик получил ушиб лица. Его родители написали заявление. Личность мужчины, избившего их сына, установлена. Полицейские проводят проверку.

Ранее житель Воронежа ударил чужого ребенка, который случайно сломал игрушку его сына, и попал на видео. На кадрах видно, что действие происходит в подъезде. Мужчина подбегает к подростку с самокатом, который пытается отойти от него к лифтам, после чего бьет его рукой по лицу.