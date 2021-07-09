Россиянин отказался надеть маску в самолете и избил полицейского при задержании

Россиянин устроил дебош, отказавшись надеть маску на борту самолета, и избил полицейского при задержании. Видео и подробности инцидента опубликовал Telegram-канал Mash.

Сообщалось, что инцидент произошел на борту рейса Махачкала — Москва. 29-летний пассажир отказывался надевать маску и настаивал, что имеет право не использовать средство индивидуальной защиты на борту. Стюардессы, а затем и пилот воздушного судна пытались заставить дебошира призвать к порядку, однако мужчина никак не отреагировал на просьбы.

Позже бортпроводникам пришлось вызвать наряд полиции — на кадрах, попавших в сеть, видно, как между представителями правоохранительных органов и пассажиром происходит потасовка в проходе между креслами. Отмечалось, что мужчине удалось ударить одного из полицейских по голове. На ролике также слышно, что действие сопровождается плачем маленьких детей.

Как сообщили в пресс-службе транспортной полиции, мужчину сняли с рейса — на него составили административные протоколы и завели уголовное дело.

Ранее стало известно, что из-за двух пассажирок, отказавшихся надеть защитные маски, был отменен рейс Форт-Лодердейл — Голливуд. Уточнялось, что позже женщины подрались с другими пассажирами в аэропорту, а инцидент попал на видео.