Российские школьники украли мотоцикл, напали на полицейского и избили учителя

В селе Верх-Усугли Забайкальского края школьники украли мотоцикл, совершили разбойное нападение на полицейского и подожгли его машину, а также угрожали учителю ножом. Об этом сообщается на сайте Тунгокоченского районного суда.

По данным ведомства, сначала 17-летние российские подростки оторвали деревянные доски в стене гаража и проникли внутрь, чтобы украсть мотоцикл.

Спустя три месяца один из молодых людей в состоянии алкогольного опьянения напал на полицейского. Он бил его колуном и кулаками.

В пресс-службе суда добавили, что после разбоя школьник отправился домой к местному жителю, где избил его табуретом по голове. От удара табурет сломался — подросток решил начал бить мужчину металлическим совком по голове и ногам. После он вышел из дома, облил бензином и поджег автомобиль сотрудника полиции.

По данным суда, после этого группа школьников пришла домой к своему учителю. Они просили денег на алкоголь, но преподаватель им отказал. В ответ на это они начали угрожать ему ножом, избили и заставили перевести им 10,5 тысячи рублей.

Как сообщает следствие, один из обвиняемых получил пять лет в исправительной колонии общего режима. Другой — два года и шесть месяцев условно с испытательным сроком в три года.

Ранее российские подростки разгромили магазин из-за алкоголя и попали на видео. На кадрах видно, как школьники набрасываются на продавщицу. Один из них также бьет другого сотрудника магазина корзиной для продуктов. Очевидец вступается за продавцов и пытается успокоить грабителей. Молодые люди также бьют входные двери. Прокуратура проводит проверку.