Глумление подростка над мемориалом Великой Отечественной попало на видео

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В Пермском крае подросток поглумилась над мемориалом Великой Отечественной войны. Ее действия попали на видео, его опубликовал Telegram-канал 112.

На кадрах видно, что девушка берет один из больших овальных венков, стоящих на мемориале, ложится и накрывается им. Она долгое время не может встать, однако затем ей это удается, и она пытается вернуть венок на место. На этом запись заканчивается. Голос за кадром говорит, что девушка хотела украсть венок.

Как пишет «В курсе.ру», действие происходит в селе Карагай. В УМВД Пермского края изданию сообщили, что передали видеозапись в правоохранительные органы Каравайского района. Там начали проверку.

23 июля сообщалось, что вандалы разбили стекла и повредили крышу и двери памятника полуторки (грузового автомобиля ЗИС-5) на Дороге жизни под Санкт-Петербургом. Ценность полуторки заключается в том, что это настоящий автомобиль, который использовали во время блокады Ленинграда. Его установили в районе поселка Подбровья, а к 75-летию Победы отремонтировали.