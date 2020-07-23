Вандалы разбили стекла «полуторки» на Дороге жизни под Петербургом

Вандалы разбили стекла памятника «полуторки» (сохранившийся экземпляр грузового автомобиля ЗИС-5) на Дороге жизни под Санкт-Петербургом. Об этом рассказал директор музейно-мемориального комплекса «Дорога жизни» Юрий Щеглов, передает ТАСС.

На фотографиях, опубликованных изданием online47.ru, видно, что вандалы не только разбили стекла, но и помяли крышу и двери. Щеглов уточнил, что восстановление памятника начнется после разрешения МВД.

Как рассказал директор «Дороги жизни», ценность «полуторки» заключается в том, что это настоящий автомобиль, работавший в период блокады Ленинграда. Его установили на постаменте в районе поселка Подбровье в качестве памятника в 1968 году. К 75-летию Победы мемориал отремонтировали и благоустроили.

Дорога жизни — ледовая трасса через Ладожское озеро, начавшая работу 22 ноября 1941 года. Она действовала две зимы и была связующей магистралью для Ленинграда в годы блокады. За весь период существования по Дороге жизни переправили более 1,6 миллионов тонн различных грузов и эвакуировали более 1,3 миллионов человек.