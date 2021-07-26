Задержаны избившие российского полицейского хоругвью участники крестного хода

В Ленинградской области задержаны трое подозреваемых в избиении полицейского хоругвью во время крестного хода. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, двое мужчин и женщина были задержаны в Волховском районе. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. Следователи ходатайствуют об аресте и помещении подозреваемых в СИЗО.

Ранее сообщалось, что нападение на полицейского произошло в Старой Ладоге на территории Никольского мужского монастыря. Участники крестного хода в честь 800-летия князя Александра Невского избили полицейского, который сделал им замечание касательно их алкогольного опьянения. Мужчины хватали правоохранителя за руки и одежду, а женщина в этот момент била его палкой от хоругви по спине.