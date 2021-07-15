Освободившийся из колонии рецидивист получил новый срок за драку с полицейским

В Архангельской области освободившийся из колонии рецидивист ударил по лицу участкового

В Архангельской области к трем годам колонии строгого режима приговорен недавно освободившийся из тюрьмы 46-летний житель Онежского района. Новый срок рецидивист получил за драку с полицейским. Об этом в четверг, 15 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, в ночь на 6 июня недавно отбывший очередной срок россиянин распивал алкоголь. Его доставили в ближайший отдел полиции, чтобы оформить протокол. Мужчина отказался представляться и показывать документы, после чего набросился на участкового полиции и ударил его в лицо.

СКР возбудил в отношении задержанного уголовное дело по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. Свою вину в ходе расследования инцидента осужденный полностью признал и объяснил произошедшее алкогольным опьянением.

Ранее 15 июля сообщалось, что в Алтайском крае в сожженной машине нашли тело участкового Владислава Неудахина, который отправился в поселок Гоньба, чтобы вручить повестку подучетному рецидивисту.