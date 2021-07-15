Российского участкового нашли в сожженной машине

В Алтайском крае рецидивист убил полицейского и сжег его машину

В Алтайском крае в сожженной машине нашли тело участкового Владислава Неудахина. Об этом в четверг, 15 июля, сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, 14 июля российский полицейский отправился в поселок Гоньба, чтобы вручить повестку подучетному рецидивисту, который вовремя не явился на следственные действия. Участковый не успел съездить в течение рабочего дня, потому сделал это после смены, уже сдав оружие в отделе.

Как сообщает Telegram-канал «112», после того, как Неудахин не вернулся домой, его коллеги подняли тревогу. С трех часов ночи начались активные поиски. Утром 15 июля его тело с колотой раной на шее нашли в сожженной служебной Lada Granta.

Региональное управление Следственного комитета России (СКР) на своем сайте сообщило, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан ранее судимый за убийства 57-летний подозреваемый. Возбуждено уголовное дело по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ.

По предварительным данным, когда полицейский приехал к дому своего убийцы, тот жарил шашлыки. Он сел в машину к сотруднику и заколол его — возможно, с помощью шампура.

Дома у погибшего полицейского остались жена и трое детей.

7 июля сообщалось, что в Московской области полицейского убили после замечания двум выпившим россиянам.