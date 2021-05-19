Нападение вооруженного ножом мужчины на российских пожарных попало на видео

В Севастополе вооруженный ножом мужчина напал на сотрудников пожарной части. Инцидент попал на видео, опубликованное РИА Новости.

На кадрах видно, как напавший, еле стоящий на ногах, размахивает ножом. Пожарные защищаются стулом.

В результате нападения пострадавших нет. Вооруженного мужчину задержали. Он госпитализирован в психбольницу.

17 мая сообщалось, что в Екатеринбурге следователи возбудили уголовное дело после вооруженного нападения, в результате которого россиянин убил троих мужчин. Утром в сквере имени Джавахарлала Неру были обнаружены тела трех человек с ножевыми ранениями. Подозреваемый в их убийстве был вооружен ножом и при задержании оказал активное сопротивление, нападая на полицейских. Задержать его помогли военнослужащие, находившиеся на дежурстве недалеко от места ЧП.