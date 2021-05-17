Полицейский выстрелил в нападавшего на прохожих с ножом россиянина

В Екатеринбурге возле сквера у железнодорожного вокзала мужчина нападал на прохожих с ножом, после чего в него выстрелил полицейский. Об этом в понедельник, 17 мая, сообщает E1.RU.

«Кто-то с ножом начал прямо на улице резать людей, приехали полицейские и застрелили его», — отметила собеседница издания.

Очевидцы произошедшего рассказали о звуках выстрелов, однако отметили, что злоумышленника застрелил не полицейский, а военнослужащий. Предполагается, что от действий россиянина могли пострадать трое прохожих. При этом Telegram-канал Life Shot сообщил, что на месте случившегося нашли тела трех человек.

Сам нападавший после выстрела выжил и находится в больнице. Подробности происшествия уточняются.