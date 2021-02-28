Жительница Казахстана спасла мужа от двух нападавших и попала на видео

В городе Аксу Павлодарской области Казахстана местная жительница спасла мужа от двух нападавших. Произошедшее попало на видео, ролик опубликован в сообществе pavlodar_city_life в Instagram.

На кадрах видно, как двое парней избивают лежащего на земле человека. Одного из них женщина отталкивает, держа за волосы, второго — пинком. После этого первый нападавший возвращается и прыгает на пострадавшего сверху. Еще один мужской голос произносит фразу: «Я сейчас его кирпичом убью». На этом запись заканчивается.

В публикации сказано, что нападение произошло в ночь на 28 февраля, его причина неизвестна. Мужчина шел мимо местной школы с женой и двумя детьми. В каком он состоянии сейчас, не уточняется.

В полиции Аксу изданию Azattyq Rýhy сообщили, что факт нападения зарегистрирован, злоумышленников нашли и доставили в отделение. Проводится проверка.