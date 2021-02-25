Мужчина 15 дней выживал в открытом океане и чудом спасся благодаря казахстанцу

Ланкиец 15 дней выживал в открытом океане после шторма и гибели товарищей и чудом спасся благодаря гражданину Казахстана. Об этом сообщает местный портал Tengrinews.

Как рассказал 35-летний житель Алматы Улан Абдраимов, он отдыхал с друзьями на Мальдивах, где они отправились на подводную охоту. Во время рыбалки туристы заметили странный предмет в воде вдалеке и подумали, что это бревно или перевернувшийся легкомоторный самолет.

«Но, подплыв ближе, мы увидели мужчину. По его речи мы поняли, что он из Шри-Ланки. Он не разговаривал ни на каком другом языке, поэтому мы позвонили в посольство, и они помогли нам перевести его речь», — поделился Абдраимов.

Выяснилось, что его лодка попала в шторм, у нее сломался двигатель. Сопровождавшие его приятели погибли, а ланкиец дрейфовал в одиночестве больше двух недель.

«Он был весь в болячках. Мы его накормили, напоили водой, но не могли взять на борт, потому что запретил капитан из-за возможных заразных инфекций», — пояснил казахстанец и добавил, что они отбуксировали спасенного к берегу на его же судне и передали властям.

Абдраимов отметил, что считает произошедшее настоящим чудом и прежде видел подобное только в кино.

Ранее в феврале сообщалось о литовском моряке, который выпал за борт в Тихом океане и 16 часов выживал в открытом море. Он держался за рыбацкий буй. Команда хватилась моряка примерно через шесть часов. На поиски отправился его корабль и самолеты французских военно-морских сил. Моряка спасли.