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Прятавшийся в полиции от семьи подзащитной адвокат опознал нападавшего

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Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»

В Екатеринбурге адвокат Федор Акчермышев опознал напавшего на него в отделе полиции, где он ранее прятался вместе со своей подзащитной от разыскивающих ее родственников. Следственный комитет России (СКР) проверяет информацию о нападении сотрудника уголовного розыска на Акчермышева, сообщает региональное информационное агентство Ura.ru.

Уточняется, что во время инцидента в кабинете находились четверо сотрудников полиции, которые не отреагировали на происходящее. По словам Акчермышева, неизвестный мужчина убеждал его отказаться от защиты девушки и угрожал расправой.

Позднее потерпевший смог узнать лицо нападавшего на фотографии ГУВД Свердловской области. Позже он написал заявление на сотрудника уголовного розыска.

Подзащитная является уроженкой Дагестана. Ранее уточнялось, что она захотела уйти из семьи, не выдержав домашнего насилия со стороны родных. Документы потерпевшей остались в ее бывшем доме, поэтому она подала заявление в полицию об их утере. Однако перед входом в отделение неизвестные попытались вытащить женщину и адвоката на улицу и посадить в автомобиль с дагестанскими номерами, но им удалось спрятаться.

Кроме того, родители подали заявление в полицию на розыск девушки после ее побега из дома.

Предыстория: Российский адвокат с подзащитной спрятались в отделе полиции от ее родственников
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