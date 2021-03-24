Российский адвокат с подзащитной спрятались в отделе полиции от ее родственников

В Екатеринбурге адвокат Федор Акчермышев вместе со своей подзащитной спрятался в отделе полиции от разыскивающих ее родственников. Об этом сообщает издание Е1.RU.

Женщина является уроженкой Дагестана. По словам адвоката, она захотела уйти из семьи, не выдержав домашнего насилия со стороны родных. Документы потерпевшей остались в ее бывшем доме, поэтому она подала заявление в полицию об их утере.

Однако перед входом в отделение неизвестные попытались вытащить их на улицу и посадить в автомобиль с дагестанскими номерами. Им удалось спрятаться.

Уточняется, что родители подали заявление в полицию на розыск девушки после ее побега из дома.

В сентябре прошло года в экстренные службы поступил звонок от россиянина, который рассказал, что сбежал с рабовладельческой фермы и скрывается в лесах около города Пикалево. По словам мужчины, его почти 20 лет удерживали на территории бывшей торфяной базы в 200 километрах от Санкт-Петербурга, раз в день кормили макаронами и регулярно избивали.