Жену российского главврача нашли мертвой со следами пыток

Главврач Искитимской районной больницы, вернувшись домой с охоты, нашел супругу мертвой и со следами пыток. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник близкий к следствию.

По предварительным данным, в дом врачей пробрались грабители и, увидев спящую хозяйку, стали ее избивать, чтобы узнать, где хранятся ценности.

У 66-летней погибшей, которая более 30 лет проработала в медицине, было изуродовано лицо и сломана нижняя челюсть. Руки и ноги женщины были связаны поясом от халата и бельевой веревкой.

Из дома пропали ювелирные изделия, норковая шуба и сейф, в котором хранилось 10 тысяч евро и 500 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное из корыстных побуждений или по найму, сопряженное с разбоем». Расследования поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.