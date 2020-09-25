Убийца девятилетней россиянки предупреждал ее мать о расправе

Убийца девятилетней россиянки в поселке Неклюдово Нижегородской области предупреждал ее мать о расправе. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, в день убийства неоднократно судимый Павел Сурков позвонил маме девочки и предупредил, что она будет плакать у могилы своего ребенка. Женщина разговор записала, но в полицию не заявила. Сурков постоянно угрожал ей.

Мужчина подкараулил школьницу на автобусной остановке, отвел ее в безлюдное место и задушил. Также у нее зафиксированы перелом носа и ушиб губы.

На допросе подозреваемый заявил, что учинил расправу из мести. Мужчина сообщил, что поссорился с бывшей сожительницей, затем она отказалась возобновить отношения, поэтому он убил ее дочь.

По данным следствия, задержанный также расправился с 46-летней соседкой бывшей сожительницы. По версии следствия, днем 24 сентября мужчина в ходе ссоры избил потерпевшую и нанес ей удары молотком по голове. От полученных телесных повреждений женщина скончалась.

Девятилетняя девочка пропала по дороге домой из школы 24 сентября в поселке Неклюдово. Поздно вечером того же дня тело ребенка обнаружили в безлюдном месте с признаками насильственной смерти.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться

Если вы стали свидетелем важного события или у вас есть новость для отдела «Силовые структуры», напишите сюда: crime@lenta-co.ru



