Раскрыты детали поимки убийцы девятилетней россиянки

Вместо основного подозреваемого в убийстве девятилетней россиянки в поселке Неклюдово Нижегородской области сначала задержали другого ранее судимого мужчину. Об этом в пятницу, 25 сентября, сообщает РЕН ТВ.

Задержанный отбывал наказание за аналогичное преступление. Его поймали вскоре после обнаружения тела девочки и доставили в отдел, однако у подозреваемого было алиби. Кроме того, мать погибшей школьницы настаивала на том, что преступление совершил ее бывший сожитель.

По словам женщины, они недавно расстались, чем мужчина был крайне недоволен — он стал угрожать бывшей возлюбленной.

Как уточняет телеканал, его причастность к расправе над школьницей подтверждают и камеры видеонаблюдения. На записи видно, как девочка спокойно идет за бывшим сожителем матери. По горячим следам оперативники задержали подозреваемого. Мужчину доставили на допрос.

Ранее сообщалось, что задержанный — 34-летний Павел Сурков. Ранее он был судим за грабежи, разбойные нападения и нанесение тяжких телесных повреждений. Кроме того, его подозревают в убийстве еще одного человека — женщины, чье тело было обнаружено в четверг, 24 сентября.