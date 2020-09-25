В убийстве девятилетней россиянки заподозрили бывшего сожителя ее матери

В убийстве девятилетней девочки, чье тело нашли в поселке Неклюдово Нижегородской области, заподозрили бывшего сожителя ее матери. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot со ссылкой на источник в следственных органах.

Отмечается, что 34-летнего местного жителя Павла Суркова в последний раз видели в продуктовом магазине в пяти километрах от места, где нашли тело школьницы. Он покупал спиртное.

Как пишет издание, Суркова неоднократно судили за грабежи и разбой. Его также подозревают в убийстве женщины, которую нашли с черепно-лицевой травмой в том же районе области. После расставания с матерью погибшей девочки мужчина угрожал бывшей возлюбленной расправой, передает Life Shot.

По данным РЕН ТВ, на месте обнаружения тела ребенка оперативники нашли мужскую одежду. По следу предполагаемого преступника пустили служебную собаку.

Ранее сообщалось, что школьница вышла из автобуса в поселке Неклюдово, однако дома так и не появилась. В ее убийстве подозревают мужчину, с которым ее видели впоследствии, — они попали в камеры видеонаблюдения. По факту смерти девочки возбуждено уголовное дело.