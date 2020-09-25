Сосед умершей девятилетней россиянки рассказал о ее семье

Сосед девятилетней девочки, которая пропала и была найдена мертвой в Нижегородской области, рассказал о ее семье. По словам мужчины, до дома школьницу обычно провожала тетя, пишет газета «Комсомольская правда».

По словам знакомого семьи, россиянка жила в поселке Неклюдово с матерью, бабушкой и дедушкой в одной квартире. С ними также проживала бабушкина сестра-инвалид. Мать родила девочку, когда была очень молода. Затем отца школьницы забрали в армию, а после возвращения они разошлись с матерью девочки.

Мужчина также добавил, что от остановки школьного автобуса, после выхода из которого несовершеннолетняя и пропала, девочку до дома обычно провожала тетя. Однако вечером 24 сентября родственница ее по какой-то причине не встретила.

Ранее сообщалось, что после исчезновения школьницу видели с неизвестным мужчиной — они попали в камеры видеонаблюдения. По факту гибели ребенка возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).