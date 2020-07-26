Пропавшего трехлетнего ребенка нашли мертвым в Крыму

Пропавшего трехлетнего мальчика нашли мертвым в Крыму. Об этом в воскресенье, 26 июля, сообщает «Комсомольская правда».

Как рассказали журналистам следователи, тело малыша обнаружили в выгребной яме, на нем не было видимых признаков насильственной смерти.

«В ближайшее время будут назначены экспертизы для установления обстоятельств и точной причины смерти ребенка», — отметили в крымском управлении Следственного комитета России.

Трехлетний мальчик по имени Муса пропал в селе Строгановка Симферопольского района 24 июля. Вечером ребенок пошел гулять вместе с сестрой, но в какой-то момент девочка потеряла брата из виду.

Пропавшего ребенка двое суток искали почти две тысячи человек, в том числе полицейские, спасатели, волонтеры поискового движения «Лиза Алерт» и местные добровольцы.

Ранее в Следственном комитете привели статистику по поискам пропавших детей в прошлом году. По данным ведомства, в стране ежедневно разыскивали 41 несовершеннолетнего.