Раскрыта причина смерти трехлетнего ребенка в Крыму

Следователи раскрыли причину смерти трехлетнего ребенка в Крыму. Мальчик скончался от утопления после падения в выгребную яму, сообщили в воскресенье, 26 июля, в региональном управлении Следственного комитета.

«Следов насильственной смерти не обнаружено. Время наступления смерти соответствует времени безвестного исчезновения ребенка», — отмечается на сайте ведомства.

Трехлетний Муса пропал в селе Строгановка Симферопольского района 24 июля. Вечером ребенок пошел гулять вместе с сестрой, но в какой-то момент девочка потеряла его из виду.

Пропавшего мальчика двое суток искали почти две тысячи человек, в том числе полицейские, спасатели, волонтеры движения «Лиза Алерт» и местные жители. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. 26 июля тело ребенка нашли в выгребной яме возле дома.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться



