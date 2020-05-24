В России ежедневно разыскивали 41 пропавшего без вести ребенка

В 2019 году в территориальные органы Следственного комитета России поступило 14 696 сообщений о безвестном исчезновении ребенка, или 41 сообщение ежедневно. Как сообщили «Ленте.ру» в СКР, 93,7 процента пропавших детей были найдены живыми и невредимыми в результате совместной работы правоохранительных органов в первые 10 суток.

«Оставшиеся 941 несовершеннолетний, в том числе — 235 малолетних, объявлялись в розыск, — рассказали в Следственном комитете. — Из них до сих пор остаются необнаруженными 74 ребенка. Таким образом, эффективность розыска составляет 99,5 процента. Найдены за 2019 год 854 ребенка, жертвами преступлений стали девять несовершеннолетних и пять малолетних».

По данным СКР, в первом квартале 2020 года безвестно пропали 3 629 несовершеннолетних, или 40 детей в день. Найдено из них 3 576, что составляет 98,6 процента.

25 мая во всем мире считается днем пропавших детей. Их розыск — одно из основных направлений работы ведомства. Для укрепления и большей результативности в поисках пропавших организовано взаимодействие с коллегами из других структур и разрабатываются новые методики с целью совершенствования розыска. Так, разработанный совместно м МВД и МЧС алгоритм неотложных поисковых мероприятий на практике доказал свою эффективность. Кроме того, ведомство активно сотрудничает с поисковыми и добровольческими отрядами, которые уже неоднократно на деле доказывали свою эффективность и нужность.

«Благодаря взаимодействию с волонтерами, в Краснодарском крае удалось обнаружить живой пропавшую девятилетнюю девочку. В Омской области найден трехлетний мальчик, который исчез из салона автомобиля, когда родители ушли за ягодами, — напомнил официальный представитель СКР. — В Нижегородской области обнаружена живой пятилетняя девочка, которая ушла в лес за бабушкой и потерялась. Добровольцы — это наша прочная и надежная опора. Они оказывают нам самую действенную помощь. Их гражданская активность демонстрирует лучшие человеческие качества. Они приходят на помощь тем, кто в этом нуждается».

Как отмечает Председатель СКР Александр Бастрыкин, вопросу розыска детей уделяется особое внимание. Без промедления организуется выезд на место происшествия, оперативно фиксируются доказательства, имеющие значение для полного, объективного и всестороннего расследования. Принимаются меры к установлению всего круга должностных лиц, попустительство и бездействие которых привели к происшествиям с детьми.

Важную роль в поисковых мероприятиях играет временной фактор, поэтому руководством СК России поставлена задача перед подчиненными незамедлительно реагировать на сообщения о пропавших детях.

Для централизации работы по розыску детей Следственный комитет России в ноябре 2019 года на своем официальном сайте запустил раздел «Внимание, пропал ребенок!», где размещается актуальная информация о розыске несовершеннолетних. Раздел нацелен на оперативное информирование всех заинтересованных структур, а также представителей средств массовой информации и граждан, что позволит успешно завершать поиски пропавших детей. С момента создания раздела было размещено около 200 сообщений о розыске несовершеннолетних. К счастью, большинство данных из раздела оперативно удаляются — ребенок находится живым и невредимым. На данный момент в рамках раздела «Внимание, пропал ребенок!» размещено около 40 сообщений.

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