Российский школьник без вести пропал после разборок с водителем

Одиннадцатилетний житель поселка Горный Тракторозаводского района Волгоградской области без вести пропал после разборок с водителем. Об этом мать мальчика рассказала изданию «Блокнот».

По ее словам, накануне, 15 октября, мальчик кидал с балкона водяные бомбочки и одна из них попала на автомобиль. Владельцу машины это не понравилось, он начал доказывать, что на ней осталась вмятина, и вызвал полицию. «Прибывший участковый поднялся в квартиру, где был мой сын с сестрой. Саша испугался, сначала говорил, что это сделала сестра, а потом признался и попросил никому ничего не рассказывать, так как его будут ругать», — рассказала женщина. Хозяин иномарки заявил, что напишет заявление в полицию.

Во время инцидента мать была на работе. После визита участкового она позвонила детям и сказала, чтобы они не открывали никому дверь. Уже через 10 минут женщине позвонила дочь и сказала, что мальчик сбежал. Участковый ей сказал: «Подождите, вернется». Мальчик в итоге домой не пришел, и мать позвонила в полицию.

В день пропажи он был одет в красную куртку, серую толстовку и брюки цвета хаки.

10 октября стало известно, что в поселке Ола Магаданской области волонтеры и родители около суток искали пропавшего десятилетнего школьника, который ушел в школу и не вернулся домой. Мальчика нашли дома, где он прятался под кроватью.

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