Избивший старшеклассников российский учитель объяснился с родителями школьников

Подъём / Telegram

В поселке Боровский Тюменской области учитель ОБЖ Виктор Садлинский, избивший и обматеривший девятиклассников на уроке, встретился с учениками школы и их родителями, многие из которых выразили ему свою поддержку. Об этом 12 октября сообщает портал 72.ru. Видео встречи опубликовано в Telegram-канале «Подъем».

«Многие задавали вопросы по сложившейся ситуации, я им отвечал. От ребят и их родителей я не прячусь. С некоторыми учениками был момент примирения. Что будет в будущем — я не знаю и пока не строю планов», — рассказал Садлинский.

Комментировать поведение девятиклассников, которые сняли его нецензурную брань на камеру, учитель отказался. «Я не буду их обвинять и не хочу ничего плохого о них говорить», — отметил педагог. Он добавил, что «повел себя некорректно, но все же эта ситуация относится к бытовым».

Садлинский также поблагодарил школьников и родителей, которые его поддерживают. Он заявил, что если бы не они, его, «может быть, уже бы даже посадили».

Видео с матерящимся и бьющим учеников Садлинским появилось 10 октября. В управлении образования района назвали поведение преподавателя недопустимым. Однако некоторые ученики заявили, что он — очень «позитивный и добрый учитель», а попавший на видео класс не отличается хорошим поведением. Школьники начали проводить акции в поддержку педагога.

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