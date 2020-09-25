Задержан подозреваемый в убийстве девятилетней россиянки

В поселке Неклюдово Нижегородской области задержали россиянина, подозреваемого в убийстве девятилетней девочки. Об этом сказано на сайте СК по региону.

«Подозреваемый — мужчина 1986 года рождения, он житель другого района Нижегородской области. В настоящее время с ним работают следователи Следственного комитета», — сообщили правоохранители. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

По данным Telegram-канала Mash, речь идет о 34-летнем Павле Суркове, бывшем сожителе матери погибшей россиянки. Ранее он был судим за грабежи, разбойные нападения и нанесение тяжких телесных повреждений. Кроме того, его подозревают в убийстве еще одного человека — женщины, чье тело было обнаружено в четверг, 24 сентября.

Девятилетняя девочка пропала по дороге домой из школы в четверг в поселке Неклюдово. Последний раз ее видели в 17:00, когда она вышла из автобуса. Поздно вечером тело ребенка обнаружили в безлюдном месте с признаками насильственной смерти.