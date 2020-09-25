Убивший девятилетнюю россиянку объяснил мотив расправы

Убивший 9-летнюю школьницу в поселке Неклюдово Нижегородской области объяснил мотив расправы. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

На допросе мужчина заявил, что учинил расправу из мести. По его словам, он поссорился с бывшей сожительницей, она отказалась возобновить отношения с ним, поэтому он убил ее дочь.

Бабушка убитой школьницы рассказала о поступавших от мужчины угрозах Telegram-каналу Life Shot. Он говорил, что всех зарежет, но в эти слова никто не верил, его бывшая сожительница в полицию не обращалась. Она познакомилась с мужчиной в интернете, о его криминальном прошлом знала. Прожили они около двух месяцев, а потом женщина ушла от него.

В убийстве девочки подозревается 34-летний Павел Сурков. Ранее он был судим за грабежи, разбойные нападения и нанесение тяжких телесных повреждений. Он также расправился с соседкой бывшей сожительницы. По версии следствия, днем 24 сентября подозреваемый в ходе ссоры избил потерпевшую и нанес ей удары молотком по голове. От полученных телесных повреждений 46-летняя женщина скончалась.

Ранее 25 сентября сообщалось, что задержан подозреваемый в двойном убийстве. Девятилетняя девочка пропала по дороге домой из школы 24 сентября в поселке Неклюдово. Поздно вечером того же дня тело ребенка обнаружили в безлюдном месте с признаками насильственной смерти.

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