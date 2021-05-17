Раскрыты подробности о бросавшемся с ножом на прохожих в Екатеринбурге

В Екатеринбурге следователи возбудили уголовное дело после вооруженного нападения, в результате которого россиянин убил троих мужчин. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель управления Следственного комитета России по Свердловской области Александр Шульга.

По его словам, утром 17 мая в сквере имени Джавахарлала Неру были обнаружены тела трех человек с ножевыми ранениями. Подозреваемый в их убийстве был вооружен ножом и при задержании оказал активное сопротивление, нападая на полицейских.

В настоящее время с ножевым ранением он находится на операции в 23 горбольнице Екатеринбурга, пояснил «Ленте.ру» представитель управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, имеется ли у него огнестрельное ранение — уточняется. Сообщалось, что подозреваемый Кукушкин, 1987 года рождения, проживает в Туринском районе Свердловской области. Ранее несудим и официально не трудоустроен. Горелых пояснил, что между Кукушкиным и пострадавшими мог произойти конфликт, который перешел в поножовщину. Подозреваемый увлекался холодным оружием и ножевыми боями, рассказал URA.RU его знакомый. По его словам, Кукушкин даже обучался искусству владения холодным оружием, а также занимался боевыми единоборствами и предпочитал экстремальные виды отдыха.

Расследование уголовного дела ведется по статьям 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц») и 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). На месте происшествия работает усиленная следственно-оперативная группа следователей и криминалистов.

Полицейские установили личность одного из троих погибших — это житель Октябрьского района Пермского края Бархутдинов 1987 года рождения. Сейчас оперативники по отпечаткам пальцев выясняют личности двух других погибших.

На месте преступления найдены колюще-режущий предмет со следами вещества бурого цвета и несколько гильз калибра 9 миллиметров от табельного оружия сотрудника полиции.

Ранее 17 мая сообщалось, что в сквере у вокзала в Екатеринбурге днем 17 мая вооруженный ножом мужчина стал нападать на прохожих. Задержать его помогли военнослужащие, находившиеся на дежурстве недалеко от места ЧП.