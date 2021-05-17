Появилось видео с места нападения россиянина с ножом на трех человек

Появилось видео с места, где погибли три человека после нападения россиянина с ножом в Екатеринбурге. Соответствующую запись публикует ТАСС.

Как видно на кадрах, вся территория сквера оцеплена. На ней работают сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время они устанавливают причины произошедшего.

Ранее стало известно о личности злоумышленника — по данным следствия, это житель Туринского района Свердловской области по фамилии Кукушкин. Причиной убийства мог стать конфликт между собутыльниками. Кукушкин также пытался напасть на сотрудника МВД. После предупредительного выстрела в воздух полицейский ранил мужчину. Сейчас его оперируют.