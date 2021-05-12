Российский киллер задержан за совершенное 20 лет назад убийство предпринимателя

Сотрудники полиции задержали 48-летнего жителя Иркутска, подозреваемого в совершении убийства женщины. Мужчина уже был ранее осужден по уголовному делу. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Дело оставалось нераскрытым с 2001 года. Однако в настоящее время правоохранители смогли установить личность предполагаемого преступника. Отмечается, что мужчина признался в содеянном в ходе допроса.

20 лет назад киллер получил предложение убить предпринимательницу за вознаграждение — инициатором убийства мог стать ее родственник, с которым они враждовали из-за квартиры. По версии следствия, для выполнения заказа злоумышленник избил и задушил жертву в ее доме.

Задержанному вменяется пункт «з» части 2 статьи 105 («Убийство по найму») УК РФ, его заключили под стражу.