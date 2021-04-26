Расчленивший жену главный нефролог Петербурга заявил о давлении следствия

Главный нефролог Санкт-Петербурга, завотделением Мариинской больницы Александр Земченков, обвиняемый в убийстве жены, заявил о давлении на него со стороны следствия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на защиту Земченкова.

По данным агентства, в суд направлено ходатайство о том, что врач признался в содеянном под давлением в ходе допроса. По словам Земченкова, сотрудники правоохранительных органов предложили ему заменить статью об убийстве на статью 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») в случае признания. Уточняется, что срок давности по этой статье составляет два года.

Ранее нефролог заявил, что оговорил себя. По версии следствия, 23 февраля 2010 года Земченков поссорился с супругой и убил ее. Затем он расчленил ее тело и выбросил в мусорные контейнеры. Чтобы отвести от себя подозрение, он обратился с заявлением о пропаже супруги в полицию, уверяя, что жена ушла из дома и пропала без вести. Через несколько месяцев после преступления мужчина съехался с новой возлюбленной.