Главный нефролог Петербурга отозвал признательные показания в убийстве жены

Главный нефролог Санкт-Петербурга, завотделением Мариинской больницы Александр Земченков отозвал признательные показания в убийстве жены. Об этом сообщает издание «Росбалт» со ссылкой на адвоката Александра Почуева.

По словам Земченкова, сделав ранее чистосердечное признание по части 1 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ, он оговорил себя. Соответствующее видео с заявлением врача публикует РЕН ТВ.

Почуев отмечает, что его подзащитный находился в тяжелом психологическом состоянии, когда свидетельствовал против себя.

По версии следствия, 23 февраля 2010 года Земченков поссорился с супругой и убил ее. Затем он расчленил ее тело и выбросил в мусорные контейнеры. Чтобы отвести от себя подозрение, он обратился с заявлением о пропаже супруги в полицию, уверяя, что жена ушла из дома и пропала без вести. Через несколько месяцев после преступления мужчина съехался с новой возлюбленной.